Путин сделал заявление о современных вооруженных силах после СВО

Президент Владимир Путин, общаясь с работниками пермского завода, заявил, что потребность в современных вооружениях для российских ВС сохранится и после окончания военной операции. Об этом пишет РБК. «Мы будем и дальше развивать вооруженные силы, будем делать их современными», — сказал глава государства. Он отметил, что производство некоторых видов вооружений в стране увеличилось в 2, 3, 10, 15 раз, а по отдельным изделиям — почти в 30 раз.

