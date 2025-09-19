Путин предложил депутатам подумать о создании отдельного ведомства в сфере ЖКХ

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил о необходимости выделения ЖКХ в отдельное министерство. В интервью НСН он отметил, что текущая структура управления не обеспечивает должного внимания к этой важной отрасли.
На недавней встрече с лидерами парламентских фракций президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность создания нового ведомства, которое будет заниматься вопросами ЖКХ, в то время как эти задачи сейчас выполняет департамент Министерства строительства и ЖКХ. Крохин подчеркнул, что функции этих двух сфер несовместимы: строительство имеет короткий цикл, тогда как эксплуатация зданий требует долгосрочного подхода.
По его словам, в руководящих органах не хватает специалистов с опытом работы в сфере ЖКХ, что затрудняет понимание реальных проблем и потребностей отрасли. В настоящее время в министерстве насчитывается 17 департаментов, и лишь один из них занимается вопросами ЖКХ. Крохин призвал к более сбалансированному распределению ресурсов и внимания между строительством и жилищно-коммунальным хозяйством.