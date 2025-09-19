Опубликованы подробности крупного пожара под Рязанью
Информация о пожаре в поселке Окский Рязанского района поступила в 18:28 18 сентября. Загорелись хозпостройки. В 20:18 пожар локализовали, в 21:24 открытое горение ликвидировали. На месте происшествия работали 15 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
Появились подробности пожара в поселке Окский Рязанского района. Их привела пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее очевидцы сообщали, что горели гаражи.