Опубликованы подробности крупного пожара под Рязанью

Информация о пожаре в поселке Окский Рязанского района поступила в 18:28 18 сентября. Загорелись хозпостройки. В 20:18 пожар локализовали, в 21:24 открытое горение ликвидировали. На месте происшествия работали 15 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 500 квадратных метров. Пострадавших нет.