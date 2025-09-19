Ночью в Рязанской области случился пожар
ЧП произошло в Спасском районе, в селе Исады со стороны плотины. По данным портала, был риск перехода огня на жилые дома. На месте работал пожарный расчет, возгорание ликвидировали.
Ночью в Рязанской области случился пожар. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщает Telegram-канал «Исадская волость».
ЧП произошло в Спасском районе, в селе Исады со стороны плотины. По данным портала, был риск перехода огня на жилые дома.
На месте работал пожарный расчет, возгорание ликвидировали.
Фото и видео: Telegram-канал «Исадская волость».