«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
534
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
876
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 565
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 674
Ночью в Рязанской области случился пожар
Ночью в Рязанской области случился пожар. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщает Telegram-канал «Исадская волость».

ЧП произошло в Спасском районе, в селе Исады со стороны плотины. По данным портала, был риск перехода огня на жилые дома.

На месте работал пожарный расчет, возгорание ликвидировали.

Фото и видео: Telegram-канал «Исадская волость».