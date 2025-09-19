Минздрав РФ поддержал создание госпитальных школ

Минздрав поддержал законопроект о создании госпитальных школ для детей, не способных по здоровью посещать обычные учебные заведения. Инициатива внесена депутатами совместно с профильными ведомствами. Проект предусматривает организацию обучения для детей, находящихся в больнице более 21 дня. Для этого предлагается внести изменения в 41 статью ФЗ от 29.12.2012 № 273‑ФЗ «Об образовании», чтобы регламентировать порядок обучения детей с длительными заболеваниями и инвалидностью и повысить доступность образовательных услуг. Также планируется урегулировать дистанционное обучение в медорганизациях, включая лицензирование такой деятельности и требования к квалификации педагогов.

Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о создании госпитальных школ для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Как сообщила пресс-служба ведомства, данный законопроект был инициирован депутатами Госдумы совместно с профильными ведомствами.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ранее отмечала, что законопроект направлен на организацию учебного процесса для детей, находящихся в больнице более 21 дня. В Минздраве подчеркнули, что поддерживают инициативы, способствующие улучшению здоровья и качества жизни детей.

Ведомство отметило необходимость внесения изменений в 41 статью федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», чтобы установить порядок организации обучения для детей с длительными заболеваниями и инвалидностью. Это поможет повысить доступность образовательных услуг для детей, находящихся на длительном лечении.

Кроме того, в условиях современного развития технологий важно регламентировать условия предоставления дистанционного обучения, включая лицензирование образовательной деятельности в медицинских учреждениях и требования к квалификации кадров.