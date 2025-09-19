Минздрав РФ поддержал создание госпитальных школ

Министерство здравоохранения России поддержало законопроект о создании госпитальных школ для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. Как сообщила пресс-служба ведомства, данный законопроект был инициирован депутатами Госдумы совместно с профильными ведомствами.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая ранее отмечала, что законопроект направлен на организацию учебного процесса для детей, находящихся в больнице более 21 дня. В Минздраве подчеркнули, что поддерживают инициативы, способствующие улучшению здоровья и качества жизни детей.
Ведомство отметило необходимость внесения изменений в 41 статью федерального закона
Кроме того, в условиях современного развития технологий важно регламентировать условия предоставления дистанционного обучения, включая лицензирование образовательной деятельности в медицинских учреждениях и требования к квалификации кадров.