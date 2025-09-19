Минцифры расширило перечень сайтов, которые продолжат работу при ограничениях мобильного интернета
В перечень добавили сервисы X5 Group. Ранее в «белом списке» сайтов оказались «ВКонтакте», Wildberries, «Кинопоиск» и РЖД. Отмечалось, что список будет обновляться каждую неделю.
