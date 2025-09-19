Минцифры будет обновлять «белый список» сайтов каждую неделю

«Белые списки» будут дальше еженедельно актуализироваться", — отметил Шадаев. Он также добавил, что перечень формируется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. Ранее стало известно, что в «белом списке» сайтов оказались «ВКонтакте», Wildberries, «Кинопоиск» и РЖД.

Глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах Kazan Digital Week заявил, что «белый список сайтов, которые доступны в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться каждую неделю. Об этом он 19 сентября сообщил журналистам РИА Новости.

„Белые списки“ будут дальше еженедельно актуализироваться», — сказал Шадаев.

Он также добавил, что перечень формируется на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России.

Ранее в министерстве перечислили сервисы, которые будут доступны при ограничениях интернета.