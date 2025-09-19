Малков принял участие X Московском финансовом форуме

Глава региона присутствовал на панельной сессии «Региональные финансы: новации и сохранение устойчивости» с председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. На ней обсуждали развитие регионов, межбюджетные отношения, инфраструктурные проекты, распределение трансфертов, методика дотационной поддержки и оптимизация госзакупок. Малков отметил эффективность инфраструктурных бюджетных кредитов и важность роста доходов.

Главная тема события — «Финансовая система: вызовы и задачи». Программа включает 17 сессий по укреплению финансовой системы, координации государственных институтов и бизнеса, повышению благосостояния граждан и устойчивому развитию.

«Надо больше зарабатывать и меньше тратить. Сейчас, действительно, есть проблемы с доходной частью бюджета, просел налог на прибыль. Работаем над привлечением крупных налогоплательщиков в регион. Занимаемся постоянной оптимизацией всех процессов, — заявил губернатор.

Он также рассказал о запуске пилотного проекта закупок на маркетплейсах для 17 образовательных учреждений региона.