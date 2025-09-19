Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 2025 15:23
721
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
1 035
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 776
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 766
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 20-21 сентября
Фестиваль рязанских сказок, стендап-концерт, Кросс нации, закрытие сезона клуба Retro car Ryazan и другие мероприятия в нашей афише.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В музыкальном театре проходят гастроли Магнитогорского театра оперы и балета, а во дворце молодежи покажут музыкальную сказку с песочной анимацией «Конек-горбунок».

В МКЦ пройдет концерт гитариста Виктора Зинчука, а в ДК РГАТУ состоится стендап-концерт Романа Косицына.

В субботу по всей России пройдут традиционные забеги «Кросс нации». В Рязани старт — в Лесопарке.

На парковке у ТРЦ Марко Молл пройдет закрытие 14 сезона клуба Retro car Ryazan, а на рязанской ВДНХ — фестиваль «Продлёнка» и областной фестиваль дополнительного образования «Горизонты возможностей»

В областном дворце культуры и искусств проходит фестиваль «Рязанские сказки: от фольклора до современности».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».