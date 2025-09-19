Киберпреступники разработали новую схему обмана участников СВО

Киберпреступники разработали новую схему обмана участников СВО. Об этом пишет РБК.

Мошенники создают поддельные сайты, имитирующие благотворительные фонды и предлагающие вымышленные инвестиционные программы. Злоумышленники заманивают бойцов и их близких обещанием ежемесячных выплат в размере 500 тысяч рублей за участие в этих фиктивных проектах.

Для убедительности мошенники используют дипфейки с поддельными отзывами от участников спецоперации. Создается впечатление, что программа запущена по инициативе президента, и потенциальных жертв убеждают внести вклад от 50 тысяч рублей под якобы высокий процент — 21% в месяц. Конечная цель аферистов — установить вредоносное программное обеспечение на устройства жертв для полного контроля над ними и доступа к банковским счетам.