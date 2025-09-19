Искусственный интеллект может стать помощником депутатов Госдумы

Искусственный интеллект может быть помощником депутата Госдумы, заявил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов, пишет «Абзац». Нейросети годятся для сбора данных и первичного анализа, но не смогут заменить депутатов: судьбы граждан нельзя решать алгоритмами. Окончательная проверка аналитики должна оставаться за человеком из‑за возможных ошибок в алгоритмах. Назначение ИИ на пост министра опасно — это может привести к игнорированию человеческих интересов. Ключевые решения должны принимать люди.

Искусственный интеллект может занять роль помощника депутата Государственной думы, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом сообщает издание «Абзац».

По его словам, нейросети способны эффективно собирать данные и проводить первичный анализ информации.

Однако Свинцов подчеркнул, что ИИ не сможет заменить депутатов. Судьбы граждан не должны решаться программами с алгоритмами. Политик отметил, что, несмотря на высокую скорость обработки данных ИИ, окончательная проверка аналитики должна осуществляться человеком. Он объяснил, что алгоритмы, заложенные в ИИ, могут содержать ошибки, что может привести к неверным выводам.

Свинцов также предостерег от возможности назначения ИИ на должность министра, утверждая, что это может привести к игнорированию человеческих потребностей и интересов в пользу автоматизированных решений. По мнению депутата, искусственный интеллект может быть полезен в качестве помощника, но ключевые решения должны оставаться за людьми.

Фото: Midjourney