Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
17°
Сбт, 20
15°
Вск, 21
22°
ЦБ USD 83.17 0.17 19/09
ЦБ EUR 98.98 0.68 19/09
Нал. USD 83.30 / 82.50 19/09 16:55
Нал. EUR 98.55 / 99.50 19/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
658
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
955
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 656
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 716
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Искусственный интеллект может стать помощником депутатов Госдумы
Искусственный интеллект может быть помощником депутата Госдумы, заявил зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов, пишет «Абзац». Нейросети годятся для сбора данных и первичного анализа, но не смогут заменить депутатов: судьбы граждан нельзя решать алгоритмами. Окончательная проверка аналитики должна оставаться за человеком из‑за возможных ошибок в алгоритмах. Назначение ИИ на пост министра опасно — это может привести к игнорированию человеческих интересов. Ключевые решения должны принимать люди.

Искусственный интеллект может занять роль помощника депутата Государственной думы, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом сообщает издание «Абзац».

По его словам, нейросети способны эффективно собирать данные и проводить первичный анализ информации.

Однако Свинцов подчеркнул, что ИИ не сможет заменить депутатов. Судьбы граждан не должны решаться программами с алгоритмами. Политик отметил, что, несмотря на высокую скорость обработки данных ИИ, окончательная проверка аналитики должна осуществляться человеком. Он объяснил, что алгоритмы, заложенные в ИИ, могут содержать ошибки, что может привести к неверным выводам.

Свинцов также предостерег от возможности назначения ИИ на должность министра, утверждая, что это может привести к игнорированию человеческих потребностей и интересов в пользу автоматизированных решений. По мнению депутата, искусственный интеллект может быть полезен в качестве помощника, но ключевые решения должны оставаться за людьми.

Фото: Midjourney