Искусственный интеллект может стать помощником депутатов Госдумы

Искусственный интеллект может занять роль помощника депутата Государственной думы, заявил зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Об этом сообщает издание «Абзац».
По его словам, нейросети способны эффективно собирать данные и проводить первичный анализ информации.
Однако Свинцов подчеркнул, что ИИ не сможет заменить депутатов. Судьбы граждан не должны решаться программами с алгоритмами. Политик отметил, что, несмотря на высокую скорость обработки данных ИИ, окончательная проверка аналитики должна осуществляться человеком. Он объяснил, что алгоритмы, заложенные в ИИ, могут содержать ошибки, что может привести к неверным выводам.
Свинцов также предостерег от возможности назначения ИИ на должность министра, утверждая, что это может привести к игнорированию человеческих потребностей и интересов в пользу автоматизированных решений. По мнению депутата, искусственный интеллект может быть полезен в качестве помощника, но ключевые решения должны оставаться за людьми.
Фото: Midjourney