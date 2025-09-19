Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
Вчера 15:23
630
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
926
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 630
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 706
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Ирина Амирова назначена управляющим рязанским отделением Сбера

Ирина Амирова назначена управляющим рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Ирина Амирова была заместителем управляющего Мурманским отделением.

Она начала карьеру в Сбербанке 20 лет назад с должности контролера-кассира операционного отдела Северо-Западного банка. После стала заместителем управляющего Мурманским отделением, смогла создать сильную команду и наладить продуктивные связи с клиентами.

«Для меня большая честь возглавить Рязанское отделение Сбербанка. Рязанская область обладает огромным потенциалом развития, и мы будем направлять все усилия на то, чтобы жители региона чувствовали удобство и доступность наших сервисов.

Наша задача — не только продолжать успешные инициативы, которые уже реализуются здесь, но и искать новые возможности для того, чтобы делать жизнь людей комфортнее и помогать бизнесу расти. Все наши планы и проекты строятся вокруг интересов людей, ведь именно для них мы работаем каждый день», — сказала Ирина Амирова.