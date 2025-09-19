Ирина Амирова назначена управляющим рязанским отделением Сбера

Ирина Амирова назначена управляющим рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее Ирина Амирова была заместителем управляющего Мурманским отделением.

Она начала карьеру в Сбербанке 20 лет назад с должности контролера-кассира операционного отдела Северо-Западного банка. После стала заместителем управляющего Мурманским отделением, смогла создать сильную команду и наладить продуктивные связи с клиентами.

«Для меня большая честь возглавить Рязанское отделение Сбербанка. Рязанская область обладает огромным потенциалом развития, и мы будем направлять все усилия на то, чтобы жители региона чувствовали удобство и доступность наших сервисов.

Наша задача — не только продолжать успешные инициативы, которые уже реализуются здесь, но и искать новые возможности для того, чтобы делать жизнь людей комфортнее и помогать бизнесу расти. Все наши планы и проекты строятся вокруг интересов людей, ведь именно для них мы работаем каждый день», — сказала Ирина Амирова.