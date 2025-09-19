Госдума предложила снижать ставку семейной ипотеки до 4% после третьего ребенка

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился подробностями о возможных изменениях в программе семейной ипотеки, которые могут зависеть от количества детей в семье. В интервью ТАСС он сообщил, что при рождении первого ребенка ставка ипотеки может составить 12%, что ниже рыночной. При рождении второго ребенка ставка останется на уровне 6%, а для семей с третьим ребенком предусмотрены более низкие ставки — от 2 до 4%. Аксаков также отметил, что программа может быть расширена и на родителей с одним ребенком, где ставка может составить 10%. Обсуждение конкретных условий продолжается, и окончательные решения будут приниматься в сотрудничестве с Минфином.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поделился подробностями о возможных изменениях в программе семейной ипотеки, которые могут зависеть от количества детей в семье.

В интервью ТАСС он сообщил, что при рождении первого ребенка ставка ипотеки может составить 12%, что ниже рыночной. При рождении второго ребенка ставка останется на уровне 6%, а для семей с третьим ребенком предусмотрены более низкие ставки — от 2 до 4%.

Аксаков также отметил, что программа может быть расширена и на родителей с одним ребенком, где ставка может составить 10%. Обсуждение конкретных условий продолжается, и окончательные решения будут приниматься в сотрудничестве с Минфином.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков подтвердил, что правительство рассматривает возможность снижения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.