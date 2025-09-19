Главе Кадомского района вынесли представление

Отмечается, что представители прокуратуры нашли на одном из кладбищ района скопления отходов растительного происхождения (сухие ветви деревьев, листья и т. д.), а также использованные ритуальные принадлежности (венки, искусственные цветы). Главе администрации внесено представление, по постановлению прокурора района ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

