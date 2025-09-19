Рязань
ЕС введет санкции против российских компаний «Газпромнефть» и «Роснефть»
В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия раскрыла содержание 19-го пакета санкций против России. Ограничения коснутся криптовалютных платформ и операций с цифровыми активами. В ЕС отметили, что в санкционный список будут внесены иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами, а также введены ограничения на операции с компаниями, зарегистрированными в особых экономических зонах. Помимо этого, пакет включает меры против новых российских банков, системы «Мир», 118 судов, подозреваемых в обходе санкций, и предусматривает полный отказ от российского СПГ с 2027 года.

ЕС введет санкции против российских криптоплатформ. Об этом сообщает РБК.

В пятницу, 19 сентября, Еврокомиссия раскрыла содержание 19-го пакета санкций против России. Ограничения коснутся криптовалютных платформ и операций с цифровыми активами.

В ЕС отметили, что в санкционный список будут внесены иностранные банки, связанные с российскими альтернативными платежными системами, а также введены ограничения на операции с компаниями, зарегистрированными в особых экономических зонах. Отмечается, что Еврокомиссия решила не включать ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам в 19-й пакет санкций Евросоюза против России.

Помимо этого, пакет включает меры против новых российских банков, системы «Мир», 118 судов, подозреваемых в обходе санкций, и предусматривает полный отказ от российского СПГ с 2027 года.

Также в 19-й пакет вошли:

  • отказ от газа из России к январю 2027 года;
  • снижение потолка цен на российскую нефть до 47,6 доллара за баррель;
  • санкции против 45 российских и зарубежных компаний, а также 118 судов;
  • запрет на все сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью»;
  • использовать российские замороженные активы для обеспечения кредитов Украине;
  • санкции против третьих стран, в том числе Китая, за якобы помощь российскому ВПК.