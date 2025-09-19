Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире

В 2025 году зафиксирована новая вспышка менингококковой инфекции, которая теперь в основном поражает детей, сообщила Сусанна Харит (ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА). В 2024 году зарегистрировано 14 926 случаев против 5 985 в 2023 году. Ранее инфекция затрагивала взрослых, сейчас вызывает тяжелые бактериальные менингиты у детей с риском инвалидизации. Менингококковая инфекция развивается быстро и может приводить к отёку головного мозга, септическому шоку и инсульту; летальность при менингите — 16%. Наблюдается рост устойчивости менингококка к антибиотикам. Лечение одного случая обходится в среднем 448 тыс. рублей, тогда как лечение ОРВИ — 2 373 руб. Наиболее эффективная мера профилактики — вакцинация. В России доступны четыре вакцины против менингококка.

В 2025 году мир столкнулся с новой вспышкой менингококковой инфекции, которая, по словам руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Сусанны Харит, теперь затрагивает в основном детей. Об этом пишет РИА Новости.

В 2024 году было зарегистрировано 14 926 случаев заболевания, что значительно превышает 5 985 случаев в 2023 году. В начале вспышки инфекция поражала взрослых, но теперь она вызывает тяжелые бактериальные менингиты у детей, что приводит к инвалидизации и серьезным последствиям.

Харит отметила, что менингококковая инфекция развивается стремительно и может привести к таким осложнениям, как отек головного мозга, септический шок и инсульт. Летальность от менингита составляет 16%, и многие дети после перенесенного заболевания нуждаются в длительной реабилитации. Эксперт также указала на растущую устойчивость менингококка к антибиотикам, что делает профилактику особенно важной.

Кроме того, лечение менингококковой инфекции представляет собой значительное финансовое бремя для государства: один случай обходится в 448 тысяч рублей по сравнению с 2 373 рублями за лечение ОРВИ. В связи с этим Харит подчеркнула необходимость вакцинации как наиболее эффективного способа предотвращения этой опасной болезни. В России доступны четыре вакцины против менингококковой инфекции, две из которых должны быть зарегистрированы в ближайшее время.