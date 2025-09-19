Эксперт предупредил о распространении менингококка в мире

В 2025 году мир столкнулся с новой вспышкой менингококковой инфекции, которая, по словам руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Сусанны Харит, теперь затрагивает в основном детей. Об этом пишет РИА Новости.
В 2024 году было зарегистрировано 14 926 случаев заболевания, что значительно превышает 5 985 случаев в 2023 году. В начале вспышки инфекция поражала взрослых, но теперь она вызывает тяжелые бактериальные менингиты у детей, что приводит к инвалидизации и серьезным последствиям.
Харит отметила, что менингококковая инфекция развивается стремительно и может привести к таким осложнениям, как отек головного мозга, септический шок и инсульт. Летальность от менингита составляет 16%, и многие дети после перенесенного заболевания нуждаются в длительной реабилитации. Эксперт также указала на растущую устойчивость менингококка к антибиотикам, что делает профилактику особенно важной.
Кроме того, лечение менингококковой инфекции представляет собой значительное финансовое бремя для государства: один случай обходится в 448 тысяч рублей по сравнению с 2 373 рублями за лечение ОРВИ. В связи с этим Харит подчеркнула необходимость вакцинации как наиболее эффективного способа предотвращения этой опасной болезни. В России доступны четыре вакцины против менингококковой инфекции, две из которых должны быть зарегистрированы в ближайшее время.