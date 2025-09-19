Два крупных маркетплейса подняли тарифы на логистику продавцам

Речь идет о товарах крупнее 1-3 литров. Для остальных объемов стоимость сохранили или уменьшили. Одна из площадок отметила, что изменения коснутся порядка 20% товаров в обороте и не повлияют на покупателей. По мнению экспертов, мера связана с растущими затратами самих интернет-платформ.

