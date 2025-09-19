Более 9 тысяч рязанцев получили штрафы за парковку на газонах

С начала 2025 года 9 080 нарушителей привлекли к административной ответственности. Общая сумма взысканий составила 9 080 000 рублей. Жителям напомнили, что по закону размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями и являющихся элементами благоустройства, детских и спортивных площадках, расположенных на территориях общего пользования в границах населенных пунктов, наказывается штрафом от 1 000 до 3 000 рублей.

