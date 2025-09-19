Археологи нашли фрагменты мавзолея последней правительницы Касимовского ханства
Отмечается, что на территории Старого Посада в Касимовском округе экспедиция института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ ведет археологические раскопки. Уже обнаружены фрагменты стен и пола мавзолея хана Арслана. Также найден могильный камень середины XVII века. Мавзолей построили после смерти хана Арслана в 1625 году, в нем была захоронена его жена Фатима-Султан Сеитовна, последняя правительница Касимовского ханства и ближайшие родственники. Археологические исследования продолжатся в 2026 году.
Фото и видео: администрация Касимовского округа