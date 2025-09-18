ВС России поразили объекты энергетики на Украине
Также ВС РФ ударили по местам хранения и цехам производства дронов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 142 районах. Потери ВСУ за сутки составили до 1395 военнослужащих.
Армия России поразила объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
