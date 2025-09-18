В Санкт-Петербурге скопинский актер попал в реанимацию после падения из окна

Как рассказали агентству знакомые актера, после падения из окна он получил травму позвоночника. Дель находится в реанимации. Уточняется, что инцидент произошел не в театре. Напомним, Илья Дель родился 3 апреля 1985 года в Липецке. Актерскую карьеру начал с раннего детства, когда играл в спектаклях Молодежного театра «Предел» в Скопине, где режиссером работает его отец Владимир Дель. Сейчас артист играет в петербургском театре Ленсовета. В апреле 2025 года актер попал в реанимацию после ножевого ранения, которое ему нанесла возлюбленная.

