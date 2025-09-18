Около Рязани заметили столб дыма
В Рязанском районе заметили столб дыма. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщает Telegram-канал «Рязанский слон».
По данным портала, возгорание могло произойти за селом Дубровичи.
«Где-то в Рязанском районе (предположительно, за Дубровичами) тушат немаленький пожар», — говорится в сообщении.
Подробности произошедшего неизвестны.