В Рязанском кардиодиспансере появится новый вид лечения аритмии
Новую методику врач Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров изучал в одной из ведущих клиник России — госпитале имени Вишневского в Москве. В столичной клинике он отрабатывал навыки оперативного лечения при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта — врожденной аномалии сердца, вызывающей опасные нарушения ритма. «Места дополнительных соединений, которых быть не должно, служат предвестниками различных вариантов аритмий. Такие аномалии должны быть устранены. В ближайшее время аналогичные методы будем внедрять в Рязанском кардиодиспансере», — отметил Владислав Поваров.
В Рязанском кардиодиспансере появится новый вид лечения аритмии. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава в своих соцсетях.
Новую методику врач Рязанского кардиодиспансера Владислав Поваров изучал в одной из ведущих клиник России — госпитале имени Вишневского в Москве.
Он отрабатывал навыки оперативного лечения при синдроме Вольфа-Паркинсона-Уайта — врожденной аномалии сердца, вызывающей опасные нарушения ритма.
«Места дополнительных соединений, которых быть не должно, служат предвестниками различных вариантов аритмий. Такие аномалии должны быть устранены. В ближайшее время аналогичные методы будем внедрять в Рязанском кардиодиспансере», — отметил Владислав Поваров.