В Рязанской области пройдут рейды по тонировке
В четверг, 18 сентября, в Рязани и области пройдет рейд «Тонировка», направленный на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением транспортным средством с установленными стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям.
В Рязанской области пройдут рейды по тонировке. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.
