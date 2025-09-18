В Рязани полицейские «накрыли» подпольный игровой клуб

В Рязани полицейские «накрыли» подпольный игровой клуб. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Полицейские установили, что в помещении цокольного этажа дома на улице Грибоедова действует подпольный клуб с установленными игровыми автоматами и компьютерами для азартных игр.

Организатором оказался 37-летний житель Рязанского района. Ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за подобное преступление. Подозреваемого задержали на рабочем месте — за стойкой администратора.

Отмечается, что в целях конспирации в клуб допускался определенный круг клиентов по предварительной записи по телефону. Организатор заведения лично общался с посетителями, брал у них деньги, после чего клиенты выбирали игру и делали ставки.

Из помещения изъяли 11 игровых аппаратов и семь комплектов игровых консолей с мониторами, а также мобильные телефоны и «черную» бухгалтерию, отражающую доходы.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ.