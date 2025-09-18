Рязань
В РПЦ дали добро на поцелуи между мужчинами
Священник РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что христианством не запрещено мужчинам целовать друг друга в губы, ссылаясь на Новый Завет и послания апостола Павла о «святом лобзании», пишет издание «Абзац». По его словам, каноны не запрещают мужские поцелуи — в церковной традиции это может быть приветствием без эротического подтекста. Депутат Виталий Милонов также отметил, что значение поцелуя зависит от контекста: от приветствия до прощания с умершим, когда последний поцелуй служит знаком любви и почтения.

Священник Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий (Маркиш) заявил, что христианством не запрещено мужчинам целовать друг друга в губы. В своем комментарии он ссылается на Новый завет, в частности на послания апостола Павла, где говорится о «святом лобзании». Информацию об этом написало у себя издание «Абзац».

По словам священника, в церковном каноне нет указаний на то, что только мужчины могут целовать женщин, а мужчины между собой — нет. Он подчеркнул, что целование может быть частью традиционного приветствия и не имеет вульгарного или эротического подтекста.

Издание также приводит комментарий депутата Госдумы Виталия Милонова. По его словам, целование может иметь разные значения в зависимости от контекста — от приветствия до прощания с усопшим.

«Это по большому счету некое традиционное приветствие, традиция наша русская. В ней нет ни капли пошлости и вульгарности. В этой традиции отсутствует хоть какой бы то ни было скрытый смысл или намек на эротизм. Целование — это некая более интимная часть, она и в истории появляется гораздо позже. Все это связано с обобщенным словом „любовь“, но в других языках „любовь“ имеет три значения: „любовь духовная“, „любовь священная“ и „любовь эротическая“. В молитве и панихиде есть слова, гласящие, что ты отдаешь последнее целование покойнику — целуешь его в венчик на лбу. Люди отдают его в знак любви и расположения к усопшему», — объяснил он.