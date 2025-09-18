В российских антикафе предложили запретить использовать некоторых животных

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова считает, что необходимо распространить действие приложения № 13 постановления 1937 «Перечень животных допустимых для контакта» на подобные типы заведений. В настоящее время оно действует только для зоопарков, а такие виды животных, как капибары, еноты, сурикаты и лемуры, не включены в перечень допустимых для контакта. Акулова предложила запретить использование их для физического контакта на законодательном уровне.

Помимо прочего она потребовала повысить штрафы за нарушение законодательства о содержании животных в антикафе. Для граждан от 30 000 до 150 000 рублей, для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей, а для юридических лиц — от 500 000 до 1 000 000 рублей. Кроме того, директор зоопарка предложила предусмотреть возможность приостановления деятельности антикафе и конфискации животных у повторных нарушителей.