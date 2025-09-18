В России введут обязательную маркировку спортивного питания

Обязательную маркировку введут с 1 октября. Как отметили в Роспотребнадзоре, такая инициатива обеспечит потребителям гарантию подлинности приобретаемых товаров и способствует выводу с российского рынка контрафактной и небезопасной продукции.