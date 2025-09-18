В России с 2026 года увеличат детские пособия и больничные по уходу за ребенком

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, изменения прежде всего коснутся выплат, зависящих от зарплат и МРОТ. С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда вырастет, что приведет к увеличению минимального размера больничного по уходу за ребенком до 27 тысяч рублей в месяц. Для детей до семи лет включительно больничный оплачивается родителю в полном объеме, независимо от стажа работы.