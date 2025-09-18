В правительстве Рязанской области начнут внедрять искусственный интеллект
В правительстве Рязанской области начнут внедрять искусственный интеллект. Соответствующее распоряжение опубликовали «Рязанские ведомости» в четверг, 18 сентября. На должность ответственного за внедрение ИИ назначили заместителя председателя правительства региона в сфере экономики. Отмечается, что решение принято для организации взаимодействия с Центром развития ИИ при правительстве Российской Федерации.
Напомним, ранее сообщалось, что в России появится до 6 миллионов новых рабочих места из-за развития ИИ. Стране потребуются специалисты с навыками управления роботами.