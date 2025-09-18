Рязань
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
2 часа назад
223
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
743
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 391
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 593
В МВД запретили использовать ИИ-фото для российских паспортов
Главное управление по вопросам миграции МВД предупредило, что фото для внутренних и заграничных паспортов, созданные или отредактированные нейросетями и другими инструментами (например, Photoshop), могут привести к отказу в выдаче. В ведомстве напомнили, что в соцсетях дают советы по «идеальным» паспортным фото, но любые изменения внешности на снимке недопустимы. Неправильно сделанное фото — основание для отказа, при котором госпошлина не возвращается. В этом году зафиксировано 3,9 тысяч случаев отказа в выдаче или замене паспорта по разным причинам.

Главное управление по вопросам миграции МВД России предупредило граждан о том, что использование фотографий, созданных с помощью нейросетей, для внутренних и заграничных паспортов может привести к отказу в выдаче документа.

В ведомстве отметили, что в социальных сетях распространены советы по созданию идеальных фото для паспортов с помощью современных технологий.

По словам представителей МВД, предоставление отредактированных изображений, включая фото, обработанные с помощью фотошопа или других инструментов, недопустимо.

«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида не допускается», — подчеркнули в Telegram-канале управления.

Также было отмечено, что неправильно сделанное фото может стать основанием для отказа в выдаче паспорта, и в этом случае государственная пошлина не будет возвращена. В текущем году уже зафиксировано 3,9 тысячи случаев отказа в выдаче или замене паспорта по различным причинам.