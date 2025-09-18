В МВД запретили использовать ИИ-фото для российских паспортов

Главное управление по вопросам миграции МВД предупредило, что фото для внутренних и заграничных паспортов, созданные или отредактированные нейросетями и другими инструментами (например, Photoshop), могут привести к отказу в выдаче. В ведомстве напомнили, что в соцсетях дают советы по «идеальным» паспортным фото, но любые изменения внешности на снимке недопустимы. Неправильно сделанное фото — основание для отказа, при котором госпошлина не возвращается. В этом году зафиксировано 3,9 тысяч случаев отказа в выдаче или замене паспорта по разным причинам.

