В МВД запретили использовать ИИ-фото для российских паспортов

Главное управление по вопросам миграции МВД России предупредило граждан о том, что использование фотографий, созданных с помощью нейросетей, для внутренних и заграничных паспортов может привести к отказу в выдаче документа.
В ведомстве отметили, что в социальных сетях распространены советы по созданию идеальных фото для паспортов с помощью современных технологий.
По словам представителей МВД, предоставление отредактированных изображений, включая фото, обработанные с помощью фотошопа или других инструментов, недопустимо.
«Предоставление фотографии лица, в отношении которого подается заявление, с отредактированным изображением в целях улучшения внешнего вида не допускается», — подчеркнули в Telegram-канале управления.
Также было отмечено, что неправильно сделанное фото может стать основанием для отказа в выдаче паспорта, и в этом случае государственная пошлина не будет возвращена. В текущем году уже зафиксировано 3,9 тысячи случаев отказа в выдаче или замене паспорта по различным причинам.