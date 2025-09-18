В Минздраве назвали ситуацию по гриппу и ОРВИ в России стабильной

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в России остаётся стабильной и контролируемой, сообщили в Минздраве. Системы здравоохранения работают в штатном режиме, не ожидается перегрузки или нехватки лекарств. Для сезона 2025/26 проводится вакцинация, регионы получили достаточное количество вакцин. Минздрав формирует запасы препаратов и СИЗ, рассчитывая ресурсы по ретроспективным данным и актуализируя маршрутизацию на случай всплеска. Также продолжается внедрение телемедицины для дистанционного мониторинга пациентов.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимира Чуланова.

По его словам, все системы здравоохранения функционируют в штатном режиме, и не прогнозируется перегрузка медицинской сети или дефицит лекарственных препаратов.

С целью подготовки к сезону 2025/26 организована вакцинация населения против гриппа, и регионы уже получили достаточное количество вакцин для формирования коллективного иммунитета. Чуланов также отметил, что Минздрав уделяет особое внимание вопросам лекарственного обеспечения, включая оснащение медицинских организаций и формирование запасов необходимых препаратов и средств индивидуальной защиты.

«На основании ретроспективных данных ежегодно рассчитываются необходимые ресурсы, что позволяет формировать резервы и актуализировать маршрутизацию пациентов на случай эпидподъема», — добавил он. Эти вопросы обсуждались на оперативном штабе Минздрава России с регионами под председательством министра Михаила Мурашко.

Кроме того, активно внедряются дистанционные технологии. Опыт, полученный в период пандемии COVID-19, подтвердил эффективность телемедицинских решений, которые позволяют разгрузить первичное звено и обеспечить дистанционный мониторинг состояния пациентов без необходимости визита к врачу.

Ранее сообщалось о возросшем числе заболевших ОРВИ в России.

Напомним, что в в Рязанской области зафиксировали более 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ.

Также в Госдуме 16 сентября высказались о введении локдауна в школах из-за ОРВИ.