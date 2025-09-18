Рязань
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
2 часа назад
223
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
743
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 391
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 593
В Минфине предложили дифференцировать ипотечные ставки по числу детей
В России планируют дифференцировать ипотечные ставки по числу детей в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова. Мера позволит устанавливать более низкие ставки для многодетных. Минфин дорабатывает программу семейной ипотеки по поручению правительства, повышая её адресность и демографическую направленность. Сейчас идут консультации с регионами и профильными ведомствами.

В России планируется внедрение дифференциации ипотечных ставок в зависимости от количества детей в семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов Ивана Чебескова. По его словам, такая мера позволит установить более низкие ставки для многодетных семей.

«Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей», — отметил Чебесков. Он также добавил, что сейчас идет работа над совершенствованием программы семейной ипотеки.

Чебесков пояснил, что министерство получило поручение от председателя правительства проработать предложения парламента и регионов. Текущая работа направлена на повышение адресности программы и усиление ее демографической направленности. В данный момент Минфин проводит консультации с регионами и профильными ведомствами для реализации данной инициативы.