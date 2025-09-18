В Минфине предложили дифференцировать ипотечные ставки по числу детей

В России планируют дифференцировать ипотечные ставки по числу детей в семье, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минфина Ивана Чебескова. Мера позволит устанавливать более низкие ставки для многодетных. Минфин дорабатывает программу семейной ипотеки по поручению правительства, повышая её адресность и демографическую направленность. Сейчас идут консультации с регионами и профильными ведомствами.

В России планируется внедрение дифференциации ипотечных ставок в зависимости от количества детей в семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов Ивана Чебескова. По его словам, такая мера позволит установить более низкие ставки для многодетных семей.

«Одно из ключевых предложений — это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей», — отметил Чебесков. Он также добавил, что сейчас идет работа над совершенствованием программы семейной ипотеки.

Чебесков пояснил, что министерство получило поручение от председателя правительства проработать предложения парламента и регионов. Текущая работа направлена на повышение адресности программы и усиление ее демографической направленности. В данный момент Минфин проводит консультации с регионами и профильными ведомствами для реализации данной инициативы.