В Max появилась двухфакторная аутентификация пользователей

Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, нужно обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты. Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.

В Max появилась двухфакторная аутентификация пользователей. Об этом в четверг, 18 сентября, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мессенджера.

Чтобы установить двухфакторную аутентификацию, необходимо обновить приложение, перейти в раздел «Приватность» в профиле, а также добавить пароль в качестве второго способа защиты.

Он должен состоять из цифр и минимум одной буквы. Пользователь может оставить себе «подсказку» и указать электронную почту для восстановления пароля.

Ранее стало известно, что в MAX запустили цифровой ID для подтверждения статуса пользователя.