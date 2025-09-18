В Канищеве произошел пожар

В Канищеве Московский район Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Со слов очевидцев, что на улице Интернациональной, 18, загорелся строительный мусор. Уточняется, что происшествие случилось прямо перед зданием ВТБ.