В Канищеве произошел пожар
В Канищеве Московский район Рязани произошел пожар. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Со слов очевидцев, что на улице Интернациональной, 18, загорелся строительный мусор. Уточняется, что происшествие случилось прямо перед зданием ВТБ.
Фото: Топор. Рязань