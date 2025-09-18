С начала сентября мошенники обманули рязанцев на 12 миллионов

Всего с начала сентября в Рязанской области зарегистрировали 10 случаев телефонного мошенничества. Пострадали жители в возрасте от 23 до 87 лет. Злоумышленники выдавали себя за представителей Росфинмониторинга, правоохранительных органов и других госструктур. По данным прокуратуры, аферисты использовали стандартные схемы обмана: просили перести деньги на «безопасный» счет, обещали крупные выплаты, предлагали бесплатные услуги. Также злоумышленники угрожали рязанцам возможными правовыми последствиями в случае отказа от выполнения их требований.

Прокуратура призвала жителей быть бдительными.