Рязанцы рассказали, сталкиваются ли они с эмоциональным выгоранием на работе

60% рязанцев сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе. 34% горожан не знакомы с такой проблемой. Согласно данным SuperJob, женщины чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием на работе, чем мужчины (62% против 58% соответственно). С возрастом, как показал опрос, проблема выгорания усугубляется: о ней говорят 53% опрошенных до 35 лет, 56% в возрасте 35-45 лет и 60% горожан старше 45 лет. В каждом втором случае такая проблема привела к решению уволиться из компании. Только 26% сотрудников, столкнувшихся с выгоранием, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается (72%).