Рязанцы рассказали, сталкиваются ли они с эмоциональным выгоранием на работе

60% рязанцев сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе, 34% горожан не знакомы с такой проблемой. Соответствующую информацию приводит 18 сентября SuperJob.
Согласно данным опроса, женщины чаще сталкиваются с эмоциональным выгоранием на работе, чем мужчины (62% против 58% соответственно).
С возрастом, как показал опрос, проблема выгорания усугубляется: о ней говорят 53% опрошенных до 35 лет, 56% в возрасте 35-45 лет и 60% горожан старше 45 лет. В каждом втором случае эмоциональное выгорание привело к решению уволиться из компании. Только 26% сотрудников, столкнувшихся с проблемой, обращаются к руководству за помощью. Большинство не решается (72%).
Положительный результат обращений к руководству по поводу выгорания отметили 27% жителей. 69% рязанцев не получили помощи.