Рязанцы пожаловались на состояние лестницы на площади Театральной

Рязанцы пожаловались на состояние лестницы, ведущей к магазинам, на площади Театральной. Комментарий с фото оставили под постами губернатора Павла Малкова.
«Все ноги переломать можно, а на инвалидной коляске или с детской коляской вообще не пройти», — написала комментатор.
Рязанка попросила восстановить ступени.