Рязанцам рассказали, как уберечь себя от воздействия магнитных бурь. Интервью с советами от врача-кардиолога Геннадия Милосердова опубликовала ГТРК «Ока». «Для здоровых людей — закаливание, физическая активность, снижение избыточного веса, борьба с гиподинамией. Это бич 21 века, потому мы все в телефонах, компьютерах. Больше быть на природе, заниматься спортом. Мы тем самым тренируем адаптационные механизмы всего организма», — рассказал врач-кардиолог Геннадий Милосердов. Эксперт уточнил, что людям с сердечно-сосудистой патологией нужно не бояться магнитных бурь, но быть к ним готовыми. Милосердов порекомендовал носить с собой тонометр, измерять артериальное давление и не игнорировать его изменение.

Рязанцам рассказали, как уберечь себя от воздействия магнитных бурь. Интервью с советами от врача-кардиолога Геннадия Милосердова опубликовала ГТРК «Ока».

"Для здоровых людей — закаливание, физическая активность, снижение избыточного веса, борьба с гиподинамией. Это бич 21 века, потому мы все в телефонах, компьютерах. Больше быть на природе, заниматься спортом. Мы тем самым тренируем адаптационные механизмы всего организма", — рассказал врач-кардиолог Геннадий Милосердов.

Эксперт уточнил, что людям с сердечно-сосудистой патологией нужно не бояться магнитных бурь, но быть к ним готовыми. Милосердов порекомендовал носить с собой тонометр, измерять артериальное давление и не игнорировать его изменение.

Кроме того, врач сообщил, что необходимо знать основные симптомы, при которых стоит немедленно обратиться за помощью: нарушение речи, отсутствие чувствительности в конечностях, резкая головная боль, потеря сознания, нарушение зрения, тошнота, боль в груди.

Напомним, ранее на Земле зафиксировали самую сильную магнитную бурю за последние три месяца, уровень которой приближается к категории G3. Эксперты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследования (ИКИ) РАН отметили, что данное явление связано с ростом скорости солнечного ветра, вызванного попаданием планеты в зону действия крупной корональной дыры.

Несмотря на то что событие было прогнозируемым, его сила оказалась значительно выше ожиданий — мировые агентства предполагали максимальный уровень лишь около G1.

Фото: кадр с эфира «Россия 1»