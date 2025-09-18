Рязанца осудили за незаконный оборот наркотиков
Суд установил, что в июне 2024 года 38-летний житель Михайловского округа нашел дикорастущую коноплю, сорвал и засушил для личного употребления. Полиция изъяла у мужчины более 10 г марихуаны. В отношении михайловца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотиков). Ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
