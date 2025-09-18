Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
19°
Сбт, 20
18°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.07 / 82.20 18/09 09:20
Нал. EUR 98.68 / 99.20 18/09 09:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
656
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 242
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 544
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 984
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Россиянам рассказали о мошеннической схеме, направленной на школьников
Сказано, что аферисты звонят школьникам, представляются учителями и выманивают у них коды из смс от учетной записи на «Госуслугах» или профиля в банковском приложении под предлогом перевыпуска электронного дневника. По данным экспертов, такая мошенническая схема стала одной из самых распространенных в новом учебном году. Помимо этого, аферисты пишут учителям в мессенджеры от имени якобы «директора» или «чиновника» и требуют перевести деньги на «спецсчет», чтобы избежать проверок. Отмечается, что преподаватели ведутся на схему.

Россиян предупредили о мошеннической схеме, направленной на школьников. Об этом 18 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов компании «Нейроинформ», которая специализируется на оценке киберрисков.

Сказано, что аферисты звонят школьникам, представляются учителями и выманивают у них коды из смс от учетной записи на «Госуслугах» или профиля в банковском приложении под предлогом перевыпуска электронного дневника.

По данным экспертов, такая мошенническая схема стала одной из самых распространенных в новом учебном году.

Помимо этого, аферисты пишут учителям в мессенджеры от имени якобы «директора» или «чиновника» и требуют перевести деньги на «спецсчет», чтобы избежать проверок. Отмечается, что преподаватели ведутся на схему.

Родителям злоумышленники пишут со взломанных страниц учителей в мессенджерах и соцсетях и просят перевести деньги якобы на ремонт школы.

Эксперты призвали россиян сохранять бдительность и не верить сомнительным сообщениям.