Россиянам рассказали о мошеннической схеме, направленной на школьников

Россиян предупредили о мошеннической схеме, направленной на школьников. Об этом 18 сентября сообщило РИА Новости со ссылкой на экспертов компании «Нейроинформ», которая специализируется на оценке киберрисков.

Сказано, что аферисты звонят школьникам, представляются учителями и выманивают у них коды из смс от учетной записи на «Госуслугах» или профиля в банковском приложении под предлогом перевыпуска электронного дневника.

По данным экспертов, такая мошенническая схема стала одной из самых распространенных в новом учебном году.

Помимо этого, аферисты пишут учителям в мессенджеры от имени якобы «директора» или «чиновника» и требуют перевести деньги на «спецсчет», чтобы избежать проверок. Отмечается, что преподаватели ведутся на схему.

Родителям злоумышленники пишут со взломанных страниц учителей в мессенджерах и соцсетях и просят перевести деньги якобы на ремонт школы.

Эксперты призвали россиян сохранять бдительность и не верить сомнительным сообщениям.