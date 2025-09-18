Россиянам назвали способы справиться с послеобеденным упадком сил
Россиянам назвали способы справиться с послеобеденным упадком сил. Об этом пишет Daily Mail.
Ученые отметили, что это естественный процесс. Согласно исследованиям, около 60% сотрудников замечают снижение энергии примерно в 13:30. Причина не в усталости от работы, а в растущей потребности во сне. Чем дольше человек бодрствует, тем сильнее эта потребность.
Существует несколько способов справиться с ситуацией:
Полезный завтрак: избегайте сладкого, хлопьев, макарон и белого хлеба. Лучше выбрать овсяную кашу и йогурт без сахара.
Короткий дневной сон: если есть возможность, отдохните 20 минут во время обеденного перерыва. Это поможет восстановить силы.
Прогулка на свежем воздухе: даже небольшая прогулка может дать заряд энергии.