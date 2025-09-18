Российским застройщикам разрешили переносить сроки сдачи жилья

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, мера будет использоваться в качествен антикризисной. Он выразил уверенность в том, что отрасль справится с текущей ситуацией и добавил, что улучшение возможно при более быстром снижении ключевой ставки.