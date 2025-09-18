Путин наградил рязанского медика
Президент России Владимир Путин подписал указ, где заслуженным работником здравоохранением признается рязанская ученая-медик. Документ опубликовали 17 сентября. Заслуженным работником здравоохранения РФ признали начальника центра менеджмента здравоохранения и управления проектами Рязанского медуниверситета имени Павлова Галину Артемьеву.
Фото — сайт РязГМУ