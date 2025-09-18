Потенциально опасный астероид FA22 пролетел мимо Земли

Космический объект размером 130 на 290 метров 18 сентября в 10:41 по московскому времени миновал Землю и Луну на минимальном расчетном расстоянии около 800 тысяч километров и в настоящее время удаляется от планеты. Астероид был открыт в марте этого года и некоторое время занимал первое место в списке потенциально опасных объектов, составленном Европейским космическим агентством. Напомним, ранее сообщалось, что это самый большой астероид за 2025 год.

