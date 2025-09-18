Полицейские раскрыли кражу магнитолы у клуба в Кораблинском районе

В Кораблинском районе полицейские раскрыли кражу магнитолы из автомобиля, припаркованного у клуба в селе Незнаново. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. 30-летний рязанец обратился в полицию и рассказал, что его «Шевроле» взломали, пока он отдыхал с друзьями в клубе. Мужчина оставил машину на ночь и уехал домой на такси. Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что после закрытия клуба рядом с автомобилем видели 18-летнего гостя из Рязани. Вскоре его задержали, и магнитолу вернули владельцу. Подозреваемый признался, что украл магнитолу, когда клуб закрылся, и продал её знакомому. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

