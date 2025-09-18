Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
20°
Сбт, 20
17°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.15 / 82.50 18/09 17:30
Нал. EUR 98.45 / 99.40 18/09 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
2 часа назад
223
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
743
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 391
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 593
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полицейские раскрыли кражу магнитолы у клуба в Кораблинском районе
В Кораблинском районе полицейские раскрыли кражу магнитолы из автомобиля, припаркованного у клуба в селе Незнаново. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции. 30-летний рязанец обратился в полицию и рассказал, что его «Шевроле» взломали, пока он отдыхал с друзьями в клубе. Мужчина оставил машину на ночь и уехал домой на такси. Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что после закрытия клуба рядом с автомобилем видели 18-летнего гостя из Рязани. Вскоре его задержали, и магнитолу вернули владельцу. Подозреваемый признался, что украл магнитолу, когда клуб закрылся, и продал её знакомому. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.

В Кораблинском районе полицейские раскрыли кражу магнитолы из автомобиля, припаркованного у клуба в селе Незнаново. Об этом сообщила пресс-служба рязанской полиции.

30-летний рязанец обратился в полицию и рассказал, что его «Шевроле» взломали, пока он отдыхал с друзьями в клубе. Мужчина оставил машину на ночь и уехал домой на такси.

Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что после закрытия клуба рядом с автомобилем видели 18-летнего гостя из Рязани. Вскоре его задержали, и магнитолу вернули владельцу.

Подозреваемый признался, что украл магнитолу, когда клуб закрылся, и продал её знакомому. Теперь ему грозит до 2 лет тюрьмы.