Под Рязанью произошло массовое ДТП

Авария случилась в четверг, 18 сентября, на въезде в село Дубровичи. Там столкнулись Toyota RAV4, BMW, Toyota Land Cruiser и Hyundai. Судя по кадрам, на место прибыли инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщается.