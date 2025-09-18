Под Рязанью произошло массовое ДТП
Авария случилась в четверг, 18 сентября, на въезде в село Дубровичи. Там столкнулись Toyota RAV4, BMW, Toyota Land Cruiser и Hyundai. Судя по кадрам, на место прибыли инспекторы ДПС. О пострадавших не сообщается.
