Под Рязанью горел многоквартирный дом
Происшествие случилось днем 17 сентября в поселке Шумашь Рязанского района. Загорелся многоквартирный жилой дом. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. В тушении участвовали 15 человек, 5 единиц техники.
Под Рязанью горел многоквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
