Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 18
20°
Птн, 19
20°
Сбт, 20
17°
ЦБ USD 83 0.16 18/09
ЦБ EUR 98.3 0.41 18/09
Нал. USD 83.50 / 82.50 18/09 13:30
Нал. EUR 98.70 / 99.50 18/09 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 2025 18:27
704
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
15 сентября 10:51
3 327
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 567
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
3 013
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Опубликован прогноз погоды на пятницу в Рязанской области
19 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +17…+22°С.

Опубликован прогноз погоды на пятницу в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.

19 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидается небольшой дождь.

Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +17…+22°С.