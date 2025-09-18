Опубликован прогноз погоды на пятницу в Рязанской области
19 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +17…+22°С.
Опубликован прогноз погоды на пятницу в Рязанской области. Информацию разместил региональный ЦГМС.
