Названа дата презентации православного мессенджера в России
Платформу «Зосима» представят 30 октября. Она будет доступна для всех желающих на iOS и Android. Отмечается, что мессенджер сочетает задачи соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. Пользователи также смогут рассказывать о проблемах с храмами. Священники в своих блогах будут делиться новостями о жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих. Непристойные сообщения, оскорбления и иной подобный контент будет блокироваться в автоматическом режиме.
Названа дата презентации православного мессенджера в России. Об этом сообщает RTVI.
Платформу «Зосима» представят 30 октября. Она будет доступна для всех желающих на iOS и Android.
Отмечается, что мессенджер сочетает задачи соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. Пользователи также смогут рассказывать о проблемах с храмами. Священники в своих блогах будут делиться новостями о жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих.
Непристойные сообщения, оскорбления и иной подобный контент будет блокироваться в автоматическом режиме.
Напомним, о создании мессенджера сообщали еще в 2024 году.