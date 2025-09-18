Названа дата презентации православного мессенджера в России

Названа дата презентации православного мессенджера в России. Об этом сообщает RTVI.

Платформу «Зосима» представят 30 октября. Она будет доступна для всех желающих на iOS и Android.

Отмечается, что мессенджер сочетает задачи соцсети и средства общения, адаптированные под православное сообщество. Пользователи также смогут рассказывать о проблемах с храмами. Священники в своих блогах будут делиться новостями о жизни приходов, публиковать проповеди и отвечать на вопросы верующих.

Непристойные сообщения, оскорбления и иной подобный контент будет блокироваться в автоматическом режиме.

Напомним, о создании мессенджера сообщали еще в 2024 году.